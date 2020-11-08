Avrupa’nın gerisindeyiz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, risk grubundaki kişilerin zatürre aşılarını uygun dozda ve türde yaptırmalarını önerdiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, Pnömokok (Zatürre) Aşısı konusunda bilgi verdi.

Avrupa kıtasında, pnömokok bakterisinin sebep olduğu zatürrenin, enfeksiyona bağlı erişkin ölümlerinde birinci sırada yer almakta olduğuna dikkat çeken Vudalı, “KKTC'de aşılanma oranları maalesef Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Bu sebeple halk bu konuda bilgilendirilmeli ve riskli kişiler bir an önce aşılanmalıdır.” dedi.

“Pnömokok hastalığı sıklıkla görülen pnömokok adı verilen bakterilerin neden olduğu çok sayıda hastalığı kapsar” diyen Vudalı, “Bu bakteriler kulak, beyin, omurilik, akciğer gibi organları ve dolaşımını etkileyerek çeşitli hastalıklara neden olabilir. En çok görülen hastalık tablosu orta kulak iltihabı, en tehlikeli hastalık tablosu menenjit (beyin zarı enfeksiyonu) ve en çok öldüren hastalık tablosu ise zatürredir” ifadelerini kullandı.

Pnömokokun neden olduğu bu hastalıklardan korunmada en etkili yolunun, pnömokok aşısı olduğunu vurgulayan Vudalı, hastalığı geçirme riski altındaki kişilerin aşı yaptırarak korunmasının önerildiğini kaydetti.

Aşı önerilen ve önerilmeyenler…

Vudalı aşı önerilen kişileri şöyle sıraladı:

“65 yaş ve üzeri herkese; kronik pulmoner hastalık (astım dışında); kronik kardiyovasküler hastalık; diabetes mellitus; kronik karaciğer hastalığı; dalağın fonksiyon görmemesi veya kaybı; immünsupresif hastalıklar; koklear implantlar; Beyin-Omurilik Sıvısı (BOS) kaçakları; HIV tanısı alan hasta; bakım evinde kalan kişiler; lösemi, hodgkin hastalığı, multiple myelom gibi hematolojik hastalıklar; yaygın kanserler; uzun süreli bağışıklık baskılayan tedaviler; solid organ nakli (KC veya böbrek nakli).”

Dr. Emre Y. Vudalı, daha önceki dozlarda aşıya veya içeriğindekilere karşı alerjik reaksiyon gelişenlere ise aşı uygulanmaması gerektiğini vurguladı.