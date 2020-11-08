Lute, 5’li konferans için hazırlıklara başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 5’li gayri resmi konferans için hazırlıklara başladığı ve yakında adayı ziyaret edeceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre BM’nin hamlelerine ilişkin “sahnenin” ileriki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Rum tarafının ise bekleme konumunda olduğunu, BM Genel Sekreteri kanadından haber beklediğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM’den ilgili bilgiyi alana dek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti.

Gazete Anastasiadis’in bu nedenden dolayı geçtiğimiz Perşembe akşamı kendisine “Genel Sekreterden veya Lute’dan gayrı resmi 5’li için bir davet aldı mı” şeklindeki soru sorulduğu zaman olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

İngiltere’den destek

Öte yandan Haravgi gazetesi, İngiliz Hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki tüm tarafları “yapıcı bir şekilde konuşmaya devam etmeye ve çözüme yönelik ilerlemenin kaydedilmesindeki kararlılıklarını göstermeye” teşvik ettiğini kaydetti.

Gazete bu açıklamaların, İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi tarafından Rum Haber Ajansına yapıldığını belirtti.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ,bu açıklamayı “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinde, Tatar ve Anastasiadis arasındaki görüşmenin etkisini nasıl algıladığı” şeklindeki soru üzerine yaptı.

İngiliz yetkili, Birleşik Krallık’ın, Güvenlik Konseyi kararlarına göre Kıbrıs sorununda kalıcı, adil ve bütünlüklü bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde, İngiliz Hükümetinin, 3 Kasım’da gerçekleştirilen liderler görüşmesini selamladığından söz eden açıklamasına da atıfta bulundu.