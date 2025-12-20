Ekipler alarma geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri alarma geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, İHA'nın ilk belirlemelere göre; Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıkladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada “Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir” denildi.

Ağaçlık alanda bulunan İHA'yı gören İsmail Bayhan, 17 Aralık sabah saatlerinde tarlaya giderken havada bir cisim gördüğünü söyledi.

Kısa süre sonra cismin ağaçların üzerine düştüğünü belirten Bayhan, düştüğü yere doğru baktığında herhangi bir şey göremediğini, bunun üzerine yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Cuma namazında konudan muhtara bahsettiğini anlatan Bayhan, bunun üzerine beraber bölgeye gidip İHA'yı bulduklarını ifade etti.

Mahalle muhtarı Muharrem Kaymaz da Bayhan'ın olayı anlatması üzerine durumu yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığını belirten Kaymaz, İHA'nın üzerinde herhangi bir mermi veya mühimmat görmediğini dile getirdi.

Karadeniz'de de geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.

