İthal ürünler temiz çıktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetimlerine ilişkin analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre; 12 ile 18 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde ithal ürünlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Yerli salatalık ve üç çeşit biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ba-kanlık tarafından yapılan analizlerde, ithal ürünlerden alınan 45 numunenin tamamının temiz çıktığı bildirildi.

Yerli ürünlerde ise incelenen 17 numunenin 13’ünün temiz olduğu, 4 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

Mağusa sakini Ahmet Bayır’a ait salatalık ürününde limit üstü bitki koruma ürünü saptanması üzerine, söz konusu ürünün hasadının durdurulduğu ve üreticinin talebi doğrultusunda ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Yıldırım köyü sakini Hüseyin Özbeyli’ye ait yeşil çarli acı biber, dolmalık biber ve yeşil çarli biber ürünle-rinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edildi.

Bu ürünlerin hasadının, bir sonraki laboratuvar analiz sonuçları alınana kadar geçici olarak durdurul-duğu açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı.

