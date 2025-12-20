Acemi erler ant içti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2’nci Dönem Sonbahar Celbi kapsamında silahaltına alınan acemi erler, düzenlenen törenle ant içti.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; ant içme töreni dün sabah Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Törende, bir aylık eğitimlerini tamamlayan acemi erler, bayrak ve silah üzerine yemin ederek askerlik görevlerine resmen başladı.

Acemi erlerin ant içmenin ardından birliklerine katılacakları bildirildi.

