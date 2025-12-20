‘Bütçeyi etkiledi’

Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen Maliye Bakanlığı bütçesi tartışmalara sahne oldu. CTP milletvekilleri, bütçenin yatırımların ve halk hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını vurguladı. Maliye Bakanı Özdemir Berova ise bütçe açığının yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki sınırlı artış, ithalat gelirlerindeki yetersizlik ve 2024’te uygulanan hayat pahalılığı ödeneklerinden etkilendiğini belirtti.

Berova, Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarının ödenmesi için Merkez Bankası’ndan 60 milyon sterlin temin edildiğini ve Doğu Akdeniz Üniversitesi sürecinin bütçeye yaklaşık bir milyar TL’lik ek mali yük getirdiğini söyledi.

Bütçe açığı 26 milyar TL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Bütçe üzerine ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli aldı.

İncirli, 2026 yılına 26 milyar TL bütçe açığına ek olarak yaklaşık 10 milyar TL’lik borç faizi yüküyle girildiğini belirterek, ülkenin ciddi bir ekonomik çıkmazla karşı karşıya olduğunu savundu.

“Bu bütçe bir sonuçtur, asıl nedenlere bakmak gerekir.” diyen İncirli, ortaya çıkan ekonomik tablonun hükümet politikalarının sonucu olduğunu ileri sürdü.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise, 2026 yılı bütçesinin 2025’e kıyasla gelir ve giderlerde yaklaşık yüzde 40 artış öngörüsüyle hazırlandığını belirtti.

Toros, bütçe açığının bütçenin yaklaşık yüzde 13’üne ulaştığını ve bunun tarihi rekor düzeyde bir açık olduğunu söyledi.

Gelir–gider dengesinin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Toros, devletin iflas etmeyeceğini ancak bu bütçeyle ya yatırımların yapılamayacağını ya da vergi veren halka gerekli hizmetlerin sunulamayacağını dile getirdi.

Ağır bir mali tabloyla karşı karşıya kalacağız

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yapılan tartışmalar ışığında 2026 yılına ilişkin bakış açısının netleştiğini belirterek, 2026 bütçesi için yaklaşık 25 milyar 200 milyon TL açık öngörüldüğünü hatırlattı.

Uluçay, 2025 yılının sonunda ortaya çıkması beklenen bütçe açığının da bu tabloya eklenmesi halinde, 2026 yılında “açığın açığı” olarak nitelendirilebilecek çok daha ağır bir mali tabloyla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, Maliye’nin mevcut durumu nedeniyle daha olumlu değerlendirmeler yapmayı arzu ettiklerini ancak 2026 yılı için son derece ağır bir mali tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Açıklamaların iyimser bir tablo çizdiğini, buna karşın verilerin günü kurtarmaya odaklanan ve geleceği tüketen bir mali anlayışı ortaya koyduğunu belirten Şahiner, 2026 öngörülerinin hükümetin mevcut tabloyu yönetmek yerine “enkaz devretmeye” hazırlandığını gösterdiğini savundu.

Şahiner, “Tarihimizde ilk kez bir Maliye Bakanı’nın en büyük beklentisinin bu görevden en kısa sürede alınmak hâline geldiğini görüyoruz. Bu durum, gelinen noktanın vahametini açıkça ortaya koymaktadır.” dedi.

Şahiner, konuşmasını; 2026 yılı boyunca kamunun ve halkın uğrayacağı zararın, hükümetin görevde kaldığı her gün için yaklaşık 100 milyon TL olduğunu savunarak, bu nedenle erken seçim çağrılarını çok daha yüksek ve sert bir tonda sürdüreceklerini belirterek sonlandırdı.

Berova eleştirileri yanıtladı

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, bütçe sürecine katkı koyan bakanlık personeline, bürokratlara, komite başkan ve üyeleri ile milletvekillerine teşekkür etti.

Bütçe açığına da değinen Berova, 2024 yılında yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki sınırlı artış, ithalat gelirlerinin TL bazında beklenen artışı sağlayamaması ve 2024’te üç kez hayat pahalılığı ödeneği uygulanmasının bütçe açığı üzerinde etkili olduğunu söyledi. Buna rağmen bu kararlardan pişman olmadıklarını belirten Berova, amaçlarının yüksek enflasyon döneminde halkın alım gücünü korumak olduğunu ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) kararlarının hızlı şekilde ödenebilmesi için Merkez Bankası’ndan 60 milyon sterlin temin edildiğini ve bunun bütçeye yansıtıldığını da kaydeden Berova, bugün itibarıyla 2021 yılı sonuna kadar olan tüm Komisyon kararlarının ödendiğini, ilgili taşınmazların KKTC mülkiyetine geçtiğini söyledi.

Bir milyar TL’lik bir mali yük

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili sürece de değinen Berova, üniversitenin sürdürülebilir yapıdan çıkması üzerine hükümetin tüm paydaşlarla birlikte sorumluluk aldığını belirtti. Bu sürecin bütçede öngörülmeyen yaklaşık 400 milyon TL, vergi etkileriyle birlikte yaklaşık bir milyar TL’lik bir mali yük oluşturduğunu ifade eden Berova, buna rağmen bu adımdan pişman olmadıklarını vurguladı.

DAÜ’nün ülkenin yükseköğretimdeki “amiral gemisi” olduğunu kaydeden Berova, mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imzalanan 4 yıllık protokolün önemine dikkat çekti.

2025 bütçesinin zor ekonomik koşullar altında uygulandığını belirten Berova, yıl başında 18,2 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığının, alınan önlemler, kayıt dışılıkla mücadele ve denetimler sayesinde yaklaşık 8,5 milyar TL borçlanma ile kapatıldığını söyledi.