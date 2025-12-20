Sağlık ve pahalılık

Avrupa Birliği’nin 9–29 Ekim 2025 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik olarak gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre halkın yüzde 84’ü yaşamından memnun olmakla birlikte iki önemli soruna dikkat çekti. Sağlık sorununu ilk sıraya yerleştiren vatandaşlar, ikinci sırada ise pahalılıktan yakındı. Kıbrıs sorununa ilgi üçüncü sıraya yerleşti.

Eurobarometer araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 57’si AB mevzuatının tam uygulanmasının “iyi bir şey” olduğuna inanıyor. Bu oran 2024’te yüzde 47 olarak ölçülmüştü. Anket sorularından birinin Kuzey Kıbrıs’taki demokrasiyle ilgili olduğu açıklandı. Buna göre; toplumun yüzde 58’i demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu, yüzde 42’si de memnun olmadığını söyledi.

Yüz yüze görüşme yapıldı

Standard Eurobarometer 104 kapsamında hazırlanan Kıbrıs Türk Toplumu Raporu, 19 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da kamuoyuyla paylaşıldı. Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması, Verian Grup adına Lipa Consultancy tarafından yürütüldü. Araştırma, 15 yaş ve üzeri 500 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Memnuniyet oranı yüzde 84

Rapora göre Kıbrıs Türk toplumunda yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 84 olarak ölçüldü. Bu oran, bir önceki döneme göre 3 puanlık artışa işaret ederken, yüzde 86 olan AB ortalamasının 2 puan gerisinde kaldı.

Araştırmada “ülkede işler iyi yönde mi, kötü yönde mi ilerliyor” sorusuna verilen yanıtlar ise önceki yıla kıyasla daha iyimser bir tablo ortaya koydu. Kıbrıs Türk toplumundaki bireylerin yüzde 73’ü işlerin iyi yönde ilerlediğini, yüzde 26’sı ise kötü yönde ilerlediğini ifade etti.

2024 yılında bu oran tersine dönmüş ve katılımcıların yüzde 79’u işlerin kötüye gittiğini belirtmişti.

Sağlık ilk sırada yer aldı

Toplumun en önemli sorunları arasında yüzde 35 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 33 ile fiyatların yükselmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı izledi. Uzun süredir üst sıralarda yer almayan “Kıbrıs konusu” ise yüzde 31 oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

AB’ye güven düzeyi 11 puan artarak yüzde 59’a yükseldi

Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar sorulduğunda, Kıbrıs Türk toplumundaki katılımcıların yanıtları “göç” (yüzde 28) ve “Ukrayna’daki savaş” (yüzde 21) seçeneklerinde yoğunlaştı.

Araştırmada, “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanmasının iyi mi kötü mü olduğu” sorusu da değerlendirildi.

2025 yılında yapılan iki dalga Eurobarometer araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 57’si AB mevzuatının tam uygulanmasının “iyi bir şey” olduğuna inanıyor.

Bu oran 2024’te yüzde 47 olarak ölçülmüştü. Aynı dönemde AB’ye güven düzeyi 11 puan artarak yüzde 59’a yükseldi.

Yüzde 58 demokrasinin işleyişinden memnun

Demokrasi algısına ilişkin bulgulara göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 58’i demokrasinin işleyişinden memnun, yüzde 42’si ise memnun değil. AB27 ortalamasında bu oranlar yüzde 54 memnuniyet ve yüzde 45 memnuniyetsizlik olarak kaydedildi.

Medya güvenilirliğine ilişkin sonuçlarda, Kıbrıs Türk toplumunun en çok güvendiği medya mecraları yüzde 54 televizyon kanalları, yüzde 54 yazılı basın, yüzde 49 sosyal ağlar, yüzde 45 web siteleri ve yüzde 39 radyo olarak sıralandı.

“Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen yanıtlar incelendiğinde, yüzde 63 “evet kesinlikle/evet bir nebze”, yüzde 37 ise “hayır pek değil/hayır hiç” şeklinde görüş bildirdi.