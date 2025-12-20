Üç kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından ülke genelinde karantina tedbirleri uygulanırken, Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirilen 9 dana endişeye yol açtı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen hayvan kaçakçılığı olayında 9 danaya el konulurken, 3 kişi tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında ek süre temin edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye kaçak yolla hayvan geçirilen 9 adet erkek süt danasının veteriner hekimler tarafından gerekli klinik muayeneleri yapıldıktan sonra Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildiğini açıkladı.

Polis olguları aktardı

Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Memuru Hüseyin Oran, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Güvercinlik köyü sınır hattı üzerinde operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı P.C.’nin kullanımındaki van araçla sınır hattına geldiğini, burada bir aylık olan 9 adet danayı, zanlı A.B.’nin kullanımındaki araca, zanlı K.T.’nin de yardımıyla yüklediği esnada Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan operasyon sırasında zanlıların tasarrufunda Sterlin ve Euro cinsinden yüklü miktarda para bulunduğunu, söz konusu paraların emare olarak alındığını belirtti. Hayvanların Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak olarak geçirilmek istendiğini ifade eden polis, olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler ile yapılacak incelemeler bulunduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlılar P.C., A.B. ve K.T.’nin üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

