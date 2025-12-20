Polis sorguluyor

Larnaka’da "Verginas Lisesi" öğrencilerinden bir grubun sosyal medyada Nazi işareti vererek fotoğraf paylaşmaları Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi; Verginas Lisesi'nden bir grup öğrencinin “Verginazi” isimli sosyal medya hesabından, Nazi selamı verdikleri ırkçılık içeren paylaşımlarda bulunmalarının Güney Kıbrıs’ta yankı uyandırdığını yazdı.

Haberde söz konusu paylaşımlardan bir fotoğrafa da yer veren gazete, söz konusu gençlerin ayrıca, okulun tellerine Filistin’e destek amaçlı asılan bir pankartın üzerindeki “çocuklar” kelimesini silerek Nazizm sembolleri çizdiklerini de aktardı.

Larnaka Veliler Federasyonu Başkanı Kostas Kosta, konuya ilişkin açıklamasında, Rum Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında bilgisi olduğunu ve hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kosta, okul idaresinin de konuyu bildiğini ve gençlerin kimliklerine dair açık bilgiler olmasına karşın hiçbir şey yapmadığını da vurguladı.

AKEL Larnaka Örgütü tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılarak, "Bu tür eylemlerin nefret ideolojisi içeren ve okullarda müsamaha gösterilmemesi gereken eylemler olduğu” belirtildi.

