Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla bir araya gelen Siyasi Partiler Konseyi ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’de başlayan toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı. Toplantıda son gelişmeler ve Kıbrıs sorunu tartışıldı.

Erhürman: Yoğun temaslar gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasal Partiler Konseyi ile yapılan ikinci toplantıda, son görüşme sürecinde neler yaşandığını ayrıntılı bir şekilde ve herhangi bir şeyi gizlemeden aktardıklarını belirtti.

Sürecin selameti açısından basına açıklamalarda bulunurken, fazla ayrıntıya girmeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Erhürman, bugün, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 55. günü olduğunu söyledi.

Erhürman, bu 55 günde yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini; İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa Büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu, AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la görüşmeler ve Birleşik Krallık Devlet Bakanıyla telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Tüm bu görüşmelerin yanında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan ikili görüşme ve gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin de toplantının gündeminde yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, süreç içindeki tüm konuların dört basamağa ayırabileceğini, bunların; çözüm esasına, Cenevre ve New York'tan devralınan güven yaratıcı ve güven artırıcı önlemlere, kendi tarafından sunulan on maddelik paket ve Rum Lider Nikos Hristodulidis tarafından sunulan paketle ilgili meseleler olduğunu kaydetti.

Hristodulidis tarafından sunulan paketin de Konsey toplantısında görüşüldüğünü söyleyen Erhürman, paketle alakalı olarak, kendileri tarafından henüz bir geri bildirim yapılmadığını vurguladı.

Çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma söz konusu değildir

Erhürman, çözümün modeline ilişkin herhangi bir tartışmaya ya da sonuca ulaşılmadığını belirterek, “Çünkü tavrımız net.” dedi.

Erhürman, zaman zaman Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılmış olmasının, her iki tarafta da çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma olduğu yönünde yorumlandığını söyleyerek, uzlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların, BM Genel Sekreteri, üç garantör ülke ve her iki liderin de katılımıyla çok üst düzey bir görüşme olduğunu ve bu düzeydeki bir görüşmeye gidilmeden Lefkoşa'da, belli konularda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Bu formattaki toplantıların ilkinin Cenevre, ikicisinin de New York'ta yapıldığını hatırlatan Erhürman, her iki toplantıdan da basit konular dahil, hiçbir sonuç alınamadığını söyledi. Erhürman, “Bu boyuttaki toplantılarda, hiçbir sonuç almadan çıkılması, taraflar için iyi bir şey değildir.” dedi.

Holguin Ocak ayı sonunda tekrar adaya gelecek

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, Ocak ayı sonunda tekrar adaya gelmesinin öngörüldüğünü belirten Erhürman, Holguin ile bu süre içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “5+1'den kaçmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir görüşmeden kaçmayız. Bugüne kadar kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız,” diye konuşarak “hep sonuca odaklanmanın” önemine değindi.

Başbakan Üstel: Çözüm egemen eşit iki devletten geçer

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Rum Lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından siyasi partilerle yaptığı rutin görüşmeler kapsamında bugün ikinci görüşmelerini yaptıklarını söyleyen Üstel, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine görüşme hakkında bilgi verdiğini, parti temsilcilerinin de bu doğrultuda görüşlerini aktardıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs sorununa ilişkin UBP olarak görüşlerinin net olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeresi ve Cumhuriyet Meclisi’nde bu yönde alınan karara işaret eden Üstel, iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü olmadan Kıbrıs konusunu konuşmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Rum liderle son görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, siyasi eşitliğin kabulü ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ilerleneceği yönünde mesajların verilmesinden duydukları rahatsızlığı paylaşan Üstel, bu ifadelerden “federasyon” anlaşıldığını dile getirdi.

Ataoğlu: Siyasi partilerin görüşlerinin alınarak ilerlenmesi önemli

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci kez yapılan siyasi partiler görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çalışmaları konusunda kendilerine bilgi verdiğini, siyasi partilerin de görüşlerini Cumhurbaşkanı’na ilettiğini kaydetti. Ataoğlu, kurulacak iş birliğinin sonucunda ortaya çıkacak samimiyetin olayı nereye taşıyacağının önemli olduğunu belirtti; Cumhurbaşkanı’nın siyasi partilerin görüşlerini alarak ilerlemesinin önemine dikkat çekti. Siyasi partilerin bu kapsamda ikinci kez bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataoğlu, samimiyetin devam etmesini temenni etti.

Arıklı: Altı doldurulmadan 5+1’e gidilmemeli

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, toplantıda faydalı bir bilgi alışverişi yapıldığını kaydetti. Arıklı, son yapılan görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler kararlarına yapılan atıflardan rahatsızlık duyduklarını, “tekrardan federasyon adı altında görüşmelere mi gidiliyor?” şeklinde kafalarında bir takım soru işaretleri oluştuğunu kaydederek, Erhürman’ın bu konuya açıklık getirdiğini, kendilerine konuların özüne inerek ve meseleyi belli bir noktaya getirmeden adına “federasyon” veya “konfederasyon” demeden görüşmeye devam edeceğini söylediğini aktardı. Arıklı, bu konuda Erhürman’a destek verdikleri belirtti.

Altı doldurulmadan 5+1 Konferans’a gidilmemesi gerektiğine inandığını ve bu konuda taleplerini ilettiğini belirten Arıklı, “Çünkü Rum lider Nikos Hristodulidis son derece uzlaşmaz bir tavırdadır. Bir şeyler koparıp kendi seçimine hazırlanmaya çalışıyor, bir şey vermeye hazır değil.” dedi.

Çeler: Cumhurbaşkanı’yla uyumlu gidiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ise, talep ettikleri konularda Erhürman’ın kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, özellikle sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Çeler, Metehan başta olmak üzere sınır kapılarında düzenlemeler yapılması taleplerini yeniden Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirtti; bu hususta hükümetin de yapması gerekenler olduğunu söyledi. “Kıbrıs'ta iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm en büyük beklentimiz.” diyen Çeler, Cumhurbaşkanı’yla bazı konularda farklı düşünebildiklerini ancak şu anda uyumlu gittiklerini dile getirdi.

İncirli: Her türlü ilerlemeyi olumlu karşılıyoruz

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı’yla önemli bir görüşme yapıldığını kaydederek, Erhürman’ın seçilmesinin ardından uzun süreden beri durağanlık içerisinde olan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik hareketlilik içerisine girilmesinden dolayı CTP’nin duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İncirli, “Elbette bu ilerlemenin büyük adımlarla olduğunu söylemek mümkün değil; henüz ilerleme küçük adımlarla gidiyor.” diyerek, Cumhurbaşkanı’nın önceki tüm tecrübeleri göz ardı etmeden kendine bir yöntem belirlediğine dikkat çekti. Erhürman’ın siyasi eşitlik konusundaki hassasiyet ve ısrarının kendileri tarafından da paylaşıldığını söyleyen İncirli, “Kıbrıs sorununun çözümünde siyasi eşitlik konusunun herhangi bir şekilde pazarlık konusu olması ya da zayıflatılması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir.” dedi.

Özersay: Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının hakları

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da, toplantıda Cumhurbaşkanı’nın son çalışmalarının geniş bir perspektiften ele alındığını kaydederek, Halkın Partisi olarak Kıbrıs meselesine ilişkin pozisyonlarını kamuoyuyla daha önce paylaştıklarını, bu doğrultuda riskli gördükleri kısımları Cumhurbaşkanı Erhürman’a ilettiklerini belirtti. “Hepimiz aynı gemideyiz. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının haklarıdır. Bugün de iki tarafın sunmuş olduğu maddeler üzerinden gittik.” diyen Özersay, bunun yanında, yargı süreçlerinin hızlanabilmesi için Anayasa değişikliği ve seçim gibi başlıkların da üzerinden geçildiğini söyledi.