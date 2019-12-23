Hokus Pokus

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez kansız, olaysız büyük bir soygun olayı gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs’ta yaşayan Gürcistanlı iki kafadar, kuzeye geçip, daha önce alış-veriş yaptıkları Girne’deki Niziplioğlu Kuyumculuk sahibinin güvenini kazanarak 100 bin Euro’nun bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı.

Niziplioğlu Döviz Bürosu’nun sahibi soyulduğunu 3 saat sonra anladı. Soluğu poliste alsa Gürcistanlı soyguncuların Lokmacı kapısından güneye geçtikleri tespit edildi. Yaşanan olay karşısında adeta şok geçiren döviz bürosu sahibi, KKTC makamlarının olaya el koymasını istedi.

Elde edilen bilgilere göre; N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) isimli iki kafadar bir ay önce planlarını kurdu. Güneyde yaşayan iki kafadar ara ara Girne’deki Niziplioğlu Döviz Bürosu’na giderek Euro satın aldı. İki uyanık ara ara aldıkları 5 bin Euro, 6 bin Euro gibi meblağların karşılığını Türk Lirası olarak ödedikten sonra, üstlerinde para taşımak istemedikleri için satın aldıkları dövizleri birkaç saatliğine emanet olarak bıraktı. İki kafadar, bu işlemi 100 bin Euroluk vurgundan önce birkaç kez yapıp güven sağladı.

Saatler sonra anladı

Olay günü olan önceki gün de yine aynı döviz bürosuna giden uyanıklar, bu kez 100 bin Euro satın almak istediklerini söyledi.

Döviz bürosu sahibi talep edilen parayı hazırlayıp, zarfa koyup iki şahsa verdi.

İki kafadar da 100 bin Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı aldı ve döviz bürosu sahibinin boşluğundan yararlanarak, el çabukluğu ile çantalarındaki aynı tip zarfla değiştirdi.

İki zanlı, 100 bin Euro almak için getirdikleri Türk Lirası’nın biraz eksik olduğunu, tamamlayıp geri geleceklerini söyleyip işyerinden ayrıldı.

Bekleyişe geçen işyeri sahibi, iki zanlının gelmemesi üzerine parayı zarftan çıkarıp kasaya yerleştirmek istedi.

Şok yaşadı

Ancak o esnada hayatının şokunu yaşadı. Zarftan çıkardığı para destelerinin üzerinde E00 euro altında ise beyaz kâğıtlar olduğunu fark eden işyeri sahibi dolandırıldığını anladı.

İşyeri sahibi saat 13.00 sıralarında polise giderek şikâyetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iki kafadarın kimliğini tespit etti ancak artık çok geç olduğu fark edildi.

İki zanlının parayı aldıktan sonra Lefkoşa’ya gittikleri ve saat 12.00 sıralarında Lokmacı geçiş noktasından güneye gittikleri tespit edildi.

İki zanlı hakkında tutuklama emri çıkarılırken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.