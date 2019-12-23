Yanına yaklaşılmıyor

Onur ULAĞ
Lefkoşa Otobüs Terminali’nde her hafta sonu kurulan Açık Pazar dün yine dolup taştı. Pazar yerinde bazı sebze-meyvelerin fiyatı cep yakarken, bazılarının ise ucuzluğu dikkat çekti.
Çiçek lahanası ile limon 3 buçuk, mandalina 2 buçuk liralık fiyatları ile pazarın en ucuz ürünleri arasında yer alırken, mantar 30, tatlı patates 25, biber 12 liralık fiyatları ile cep yaktı.
Yemeklerin vazgeçilmez sebzeleri olan kabak, patlıcan ve soğan kilosu 10 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla tezgâhtaki yerini aldı.
Pazarda dün ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Pancar 8 TL
Kabak 10 TL
Patlıcan 10 TL
Çicek lahanası 3,5 TL
Brokoli 10 TL
Limon 3,5 TL
Bullez 12 TL
Portakal 5 TL
Muz 7,5 TL
Hurma 20 TL
Çilek Paket 12 TL
Elma 10 TL
Mandalina 2,5 TL
Kivi 12 TL
Avakado 10 TL
Mango tane 10 TL
Mantar 30 TL
Tatlı patates 25 TL
Zencefil 30 TL
Kapya biber 20 TL
Acı Biber 20 TL
Patates 5 TL
Sivri Biber 12 TL
Ayva 10 TL
Armut 10 TL
Kavun 12 TL
Karpuz 12 TL
Pamello 3 Tane 20 TL
Soğan 5 TL