Yanına yaklaşılmıyor

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde her hafta sonu kurulan Açık Pazar dün yine dolup taştı. Pazar yerinde bazı sebze-meyvelerin fiyatı cep yakarken, bazılarının ise ucuzluğu dikkat çekti.

Çiçek lahanası ile limon 3 buçuk, mandalina 2 buçuk liralık fiyatları ile pazarın en ucuz ürünleri arasında yer alırken, mantar 30, tatlı patates 25, biber 12 liralık fiyatları ile cep yaktı.

Yemeklerin vazgeçilmez sebzeleri olan kabak, patlıcan ve soğan kilosu 10 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla tezgâhtaki yerini aldı.

Pazarda dün ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Pancar 8 TL

Kabak 10 TL

Patlıcan 10 TL

Çicek lahanası 3,5 TL

Brokoli 10 TL

Limon 3,5 TL

Bullez 12 TL

Portakal 5 TL

Muz 7,5 TL

Hurma 20 TL

Çilek Paket 12 TL

Elma 10 TL

Mandalina 2,5 TL

Kivi 12 TL

Avakado 10 TL

Mango tane 10 TL

Mantar 30 TL

Tatlı patates 25 TL

Zencefil 30 TL

Kapya biber 20 TL

Acı Biber 20 TL

Patates 5 TL

Sivri Biber 12 TL

Ayva 10 TL

Armut 10 TL

Kavun 12 TL

Karpuz 12 TL

Pamello 3 Tane 20 TL

Soğan 5 TL