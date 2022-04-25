Enflasyonla mücadele edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Nebati, enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlarla enflasyon beklentilerini günbegün iyileştireceğiz ve oluşan enflasyon ataletini de yine bizler kıracağız" yorumunda bulundu.

Nebati, "Washington toplantılarında aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye oldukça pozitif baktıklarına ve ülkemize yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor" dedi

Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 640 bini aşan üye ve 140 yıllık geçmişe sahip Oda'nın, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği tüm atılımlarda, küresel ekonomi ve dünya siyasetindeki etkinliklerinin hissedilir oranda artırılmasında önemli katkısının olduğunu söyledi. Birlikte aynı kararlılıkla yol almaya, yeni başarılar elde etmeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun Türkiye'ye farklı şekillerde yansıdığını anlattı.

Nebati, tüm bu sorunların kendileri için aynı zamanda türlü fırsat ve imkanlar barındırdığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok net bilmenizi isterim: Biz problemleri kesinlikle yok saymıyoruz; onları asla halının altına süpürme gibi bir niyetimiz de yok. Tam tersine kalıcı ve kapsayıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Oluşan yeni koşullardaki fırsatları değerlendirmek için stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse, ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine de yolumuzdan, hedeflerimizden kesinlikle sapmayız."

İhracatta rekorlar açıklamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, savaş, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya ihracatını olumsuz etkilese de bu ülkelerin toplam ihracattan sadece yüzde 3,9 pay aldığını, genele etkisinin sınırlı kalacağını bildirdi.

Türkiye olarak ihracatta son yirmi yılda sağladıkları pazar ve ürün çeşitliliği sayesinde yeni modeller geliştirmekte güçlük çekmediklerini dile getiren Nebati, "Nitekim savaşa rağmen martta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu rekorları her ay açıklamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 10:27