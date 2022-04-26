‘Geri adım atılmayacak’

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformu konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Üstel, “14 sene buzdolabında kaldırıldı. Şimdi muhalefet ile birlikte Ad-Hoc Komite’de sil baştan yapacağız” diye konuştu.

Hükümet krizinde yaşanan sürece işaret eden Üstel, “Bir gerçek var, çok zor şartlardan geçiyoruz... Hükümet, kendi içerisinde çıkan bir çıkmazdan dolayı bozuldu. Muhalefet erken seçim için zorluyor, saygım var onların görüşüdür. Ama bir gerçek var, ülkemiz yeni bir erken seçimi kaldıramaz. Bir erken seçim bu ülkenin sonu olur” dedi.

Ünal Üstel, muhalefetin Perşembe günü hükümet programını değerlendireceğini Cumartesi günü onaylanacağını aktardı.

Üstel, “Bizi eleştiriyorlar ama geçmişte yaptıklarını da eleştirmelerini istiyorum. Köyleri belediyelere bağlarken siyaset yaptılar, oy alacakları köyleri kendilerine bağladılar” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki bakanların yaptıkları çalışmaların harmanlandığını da belirten Üstel, “Mevcut çalışmaları harmanladık, hukukçularla çalıştık ve Meclise getirdik. Çünkü yerel seçimler erken bir tarihteydi. Bu reformları yapmazsak bir 4 sene daha kaybedeceğiz. Dünya bu reformları yaparken biz neden yapmayalım?” diye sordu.

“Eksiğimiz olabilir, hiç itirazım yok” diyen Üstel, "Meclis komisyonları nedir, bir süzgeçtir. Eksiği varsa, fazlası varsa bilirkişilerle tartışılır ve doğrusu yapılır” şeklinde konuştu.

Üstel, belediyeler reformu kapsamında muhalefet ile görüşmeye devam edeceklerine işaret ederek, seçim tarihinin ise Ad-Hoc Komite’de görüşülebileceğini kaydetti.

Üstel, şöyle konuştu:

“Eksiklerimiz veya hatalarımız olabilir ama bu zaman o zaman değil, bu zaman birlik beraberlik zamanıdır, dayanışma zamanıdır.

Belediye çalışanlarının bir tanesi dahi durdurulmayacak. Bazı arkadaşlarımız popülizm yapsın diye yanlış bilgilendirme yaptı. Bayramdan sonra bütün beldeleri gezip, izah edeceğim. Biz belediyelerin mali yapısını güçlendiriyoruz. Hepsi daha iyi şartlarda çalışacak.”



Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 10:14