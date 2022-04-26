Denetimler sıkılaştırıldı

Gıda Mühendisleri Odası, son günlerde dünya genelinde Salmonella enterica serotip Typhimurium salgını yaşandığını, salgın kaynağının ise Ferrero firmasının Belçika’da bulunan fabrikasında üretilen Kinder markalı çikolatalı ürünlerin olduğu ve bu ürünlerin halk sağlığı açısından geri çağrıldığının basın yayın organları ve sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın, salgının ülkemize sıçramasını önlemek için piyasada bulunan ürünlere ilaveten adaya bu firmaya ait ithal edilecek ürünleri mercek altına alıp sıkı denetime başlattığı ve gerekli duyuruları yaptığını belirten Oda, bu konuda güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruların takip edilmesini istedi.

Açıklamada, “Salmonella Nedir ve Nasıl Bulaşır? Salmonella Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?” konularında bilgi verdi.

Açıklama özetle şöyle:

Salmonella enfeksiyonunun klinik belirtileri kontamine gıdanın alımından 12-72 saat (genellikle 12-36 saat) sonra karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkar ve çoğu hasta 1-7 gün içerisinde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşebilir. Ancak Salmonella enfeksiyonlarına karşı bebekler, yaşlılar, hamile ve emziren kişiler ve bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişilerde risk daha büyük olup hastalık daha ciddi seyreder.

Önlenmesi ve kontrolü

Salmonella bulaşıcı olduğundan, herkesin ellerini iyice yıkaması, kişisel hijyen kurallarına uymaları ve hastayken başkalarının yiyeceklerine dokunmamaları, güvenilir su kullanımı ile birlikte çiğ ya da az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdaların iyice pişirildikten sonra tüketilmesi ve buzdolabında saklanmış gıdanın uygun şekilde yeniden ısıtılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla buzdolabında ya da derin dondurucuda muhafaza edilen çiğ et, tavuk yada deniz ürünleri diğer gıdalardan farklı yerlerde muhafaza edilmelidir. Mutfakta farklı kesme tahtaları bulundurulmalı ve önceden çiğ et vb. için kullanılmış ve temizlenmemiş bir yüzeyin üzerine pişmiş bir yiyecek konulmamalıdır.

Dondurulmuş gıdaların çözündükten sonra hemen pişirilerek tüketilmesi ve tekrar dondurulmaması gerekmektedir.”