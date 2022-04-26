Bugün gündeme alınacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan yeni koalisyon hükümetinde tek görev değişimi Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Yeni Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün saat 14.45’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sunat Atun’ndan görevi devraldı.

Bakan Amcaoğlu’nun gündemine aldığı ilk konular Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), içki ve elektrik zammı oldu.

Elektrikte gerçekleştirilmesi planlanan indirime dikkat çeken Amcaoğlu, “Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre, Mart ayına yönelik yeni tarifenin Bakanlar Kurulu’nun gündemine gidecek ve Resmi Gazete’de yayınlanması sağlanacak” dedi.

Amcaoğlu, alkollü içki fonlarının indirilmesi için hazırlıkların yapıldığı, paydaşlarla görüşüleceğini aktararak, “Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşınacak” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Fiyat İstikrar Fonu’nda kaynak var. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte akaryakıt konusunda belli çalışmalar yapılacak. Kısmetse Fiyat İstikrar Fonu’yla ilgili önerge, hem de elektrikte Mart ayı için geçerli olacak olan tarife düzenlemesi Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilecek. Büyük ihtimalle Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.”

Sıkıntı mali değil, idari

Amcaoğlu, Kıb-Tek’in Erhan Arıklı döneminde 947 milyon TL’lik bir tahsilatı, 892 milyon TL’lik bir borcu olduğunu aktardı. 2021 yılı ve 2022 yılının Mart ayının sonuna bakıldığında ise kurumun 2 milyar 290 milyon TL’lik bir tahsilatı olduğunu vurgulayan Amacaoğlu, “Akaryakıt alımına giden ödemeler bir milyar 340 milyon TL. Artı olarak arada bir milyon TL fark var. Siz hala zamdan bahsediyorsanız, nizamnameyi mercek altına almalısınız. Bana göre, elektrik kurumundaki sıkıntı mali değil, idaridir” dedi.

Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak Sayıştaş Başkanlığı, Mali, Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan görüş aldıklarını aktardı.

Kurumun ihtiyacı olan yüzde 5’lik altyapı yatırımının yapılmadığını ancak kaynakların ayrıldığını aktaran Amcaoğlu, “Bunları tartışmamız lazım. Soruşturma yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama görüşleri aldıktan sonra yol haritasını çizeceğiz. İdareden kaynaklı sıkıntılar var. Başbakan ile konuştuk, gereken adımları atacağız” dedi.

Maaşlar için 100 milyon borçlandık

Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın maaş ödemesi yapılacağını; 100 milyonluk borç ihalesinin ise bugün sonuçlanacağını söyledi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayında toplam 105 milyonluk borç ödemesi yaptığını da belirterek, “Hedefimiz yaklaşık aylık bir milyar Liralık bir mali gelirin oluşmasıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 10:14