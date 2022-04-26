Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 11 Şubat 2021 tarihinde imzalanan ‘Kara Yolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yasa, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 11 Nisan 2022 tarihli 13’üncü birleşiminde oy birliği ile kabul edilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yasanın amacı ise şöyle:

"Bu yasanın amacı, 11 Şubat 2021 tarihinde taraflar arasında imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 3. sınıf yol olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergâhlar üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde, ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım, üstyapı takviyesi işlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek amacıyla hazırlanan Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yasal işlerlik kazandırmaktır."

İstasyon kurulacak

Öte yandan Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan anlaşmaya göre, Dipkarpaz'daki Zafer Burnu'na ve Zeytinlik bölgesine (Gemi) Trafik Gözetleme İstasyonu kurulacak. Aynı zamanda Zeytinlik bölgesinde yer alan deniz feneri, Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu'na dönüştürülecek.

Trafik Gözetleme İstasyonu nedir?

Trafik Gözetleme İstasyonları deniz trafiği ve hava, deniz durumu hakkında bilgi toplama, işleme, yayma ve bu amaçla tesis edilmiş çeşitli tip algılayıcıların bir kombinasyonunu içermektedir. Son yıllarda gerek mülteci gemileri ve insan kaçakçılığı gerekse de Ada çevresindeki petrol arama faaliyetleri Türkiye'nin Akdeniz'de daha fazla denetleyici rol oynamasını getirmişti.



Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 10:13