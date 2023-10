Erdoğan: Ateşe körükle gidilmez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin-İsrail gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazır olacağını" dile getirdi.

Öte yandan Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz." Dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus, Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz.”