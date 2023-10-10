Hastalara kolaylık sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla ilgili hastaların ilaca erişimle ilgili sıkıntıları bulunduğu konusunda bakanlığın birliklerle toplantı yapılarak önlemler alındığını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında konuşan Gardiyanoğlu, kronik hastaların ilaca erişimi ile ilgili doktor ve eczanelerin reçeteler konusunda endişelerini ifade ettiğini söyleyerek, bakanlığın aldığı tedbirleri anlattı, kronik ilaçların reçete süresinin bir aydan 6 aya artırıldığını belirtti.

Kamu hekimlerinin yazdığı reçetelerin önce hastane eczanesine gittiğini, burada olmayan ilaçların ise tüm eczanelerden alınabilmesinin sağlandığını dile getiren Gardiyanoğlu, kasım ayından itibaren ise hastanelerden de alınan reçetelerin bir aydan altı aya çıkarılacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sosyal sigortalar ile anlaşmalı olan doktorlar ve eczanelerin artması çağrısında bulundu.

Verilerle ilgili bilgi veren Gardiyanoğlu, bazı hastaların doktor görmeden reçete aldığını, bunun sorunlar yaratabildiğini, doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, bunun sonuçlarının alınacağını, amaçlarının düzgün çalışan bir sistem yaratmak olduğunu dile getirdi.