Gazze Şeridi ablukaya alındı

Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Geçtiğimiz cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 700'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 3 bini aştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ın saldırılarına verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi.

İsrail ordusu, kaçırılan sivillere zarar gelse bile Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail ordusu Gazzelilere üç günlük yiyecek ve su depolayın çağrısında bulundu. İsrail ile ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu duyuran Hamas ise uyarısız bombalan her sivil hedef için bir esirin öldürüleceğini duyurdu.

"Ortadoğu'yu değiştireceğiz"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu, "İsrailli esirlere zarar gelse bile Gazze'ye saldırılar sürecek." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu son olarak Gazzelilere üç günlük su ve gıda stoku yapmaları uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, Gazze'deki hedeflerin vurulduğu anların videosunu paylaşarak, "Biz başladık, İsrail kazanacak" dedi. Hayatını kaybedenler arasında aralarında pek çok farklı ülke vatandaşı da bulunuyor. Hamas'ın saldırısı sonucu 9 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu. "Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.