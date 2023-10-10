Meclis’te sesler yükseldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.15’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurul gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı, Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı yer aldı.

Meclis’te dün Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı da görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ek bütçe konusunda tartışmalar oldu.

Muhalefet milletvekilleriyle Maliye Bakanı Özdemir Berova arasında zaman zaman sesler yükselirken, 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı'na, açık oylamada 26 kabul, 5 ret verildi. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasa resmi gazetede yayımlanacak

2023 Mali Yılında 35 milyar 860 milyon Türk Lirası olarak tahsis edilen ödeneklere, 4 milyar 450 milyon TL eklenecek. 2023 Mali Yılı Bütçesi toplamda 40 milyar 310 milyon TL olarak öngörülüyor.

21 milyar 470 milyon TL olan mahalli gelirin, 3 milyar 980 milyon TL artırılması, 2 milyar 350 milyon TL olan fiyat istikrar fonu gelirinin 470 milyon TL artırılarak 2023 Mali Yılı'nda 35 milyar 860 milyon Türk Lirası olarak öngörülen gelirlerin ilgili kalemlere 4 milyar 450 milyon TL eklenmesiyle toplam 40 milyar 310 milyon TL gelir öngörülüyor. Yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kürsüye abaküs kondu

Oylamaya geçilmeden önce söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Yılın bitmesine 3 ay kaldı. 2024 bütçesinin de planlanması gerekiyor. KKTC olarak sahip olduğumuz gelir kanalları üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Öngörüyle ilgili çalışma yapılmalı….” diye konuştu.

CTP milletvekili Devrim Barçın, kürsüye abaküs koyarak, “Toplama çıkarmayı artık bununla yapacağız…” diyerek hesaplamanın nasıl yapılacağını bu şekilde göstermek istediğini söyledi ancak Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, iç tüzük uyarınca abaküsü kürsüden kaldırması için Barçın’ı uyardı.

Berova: Ödeneklerde sıkıntı yaşanıyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 yılı ek bütçesinin oluşmasının ana nedeninin giderler açısından ödeneklerde yaşanan sıkıntı olduğunu söyledi.

Berova, “Bu ülkede ilaç yoksa ilaç ödeneği kaleminde kaynak kalmamışsa 41/2019 sayılı yasanın getirdiği ödeneklere yedek bütçeden yüzde 2.5 kaynak aktarma da mümkün değilse, ek bütçe yapma ihtiyacı ortaya çıkar” diye konuştu.

Berova, öngörülerin abaküsle hesaplanamayacağını Devrim Barçın’ın da bildiğini belirterek, öngörülerle ilgili bir sorun olmadığını, rakamsal tartışmaların komitelerde yapılması gerektiğini söyledi.

Özdemir Berova, ana muhalefetin ek bütçe konusundaki konuşmalarını “Baskın, saldırı” diye de niteledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü çalışmalarını 18.00 sıralarında tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı bugün saat 10.00’da yapılacak.