Yaralara merhem olacak

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP), Türkiye’nin doğu illerini kapsayan deprem yaralarının sarılmasına yönelik konteyner ev yapımının sürdüğünü Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) önceki gün 2 milyon liralık nakit para yardımı yaptığını belirtti

Açıklamaya göre, CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek dün çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu ziyaret ederek Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 2 milyon liralık bir bağış çeki daha takdim etti.

Açıklamada, CİB’in son aylarda 10 ve 5 milyon ve 1 milyon liralık 3 yardımı daha Dayanışma Platformu’na ulaştırdığı, CİB’in nakit para yardımının 18 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Konteyner evlerin yapımı konusunda da bilgi verilen açıklamada, özel sektör tarafından söz verilen 500 konutluk Konteyner Evin tamamlandığı, devlet tarafından yaptırılacak 500 konutluk ev için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Tekakpınar: 500 konut tamamlandı

Açıklamaya göre, Koordinatör Erçin Tekakpınar, CİB’e toplumsal sosyal sorumluluğa katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi de veren Tekakpınar, depremzedeler için özel sektör ve sivil toplum tarafından söz verilen 500 konutun tamamlandığını konutların en kısa sürede hak sahibi depremzedelere törenle dağıtılması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Tekakpınar, nakit yardım sözlerinin yerine getirilmesindeki duraklamanın kendilerini de sıkıntıya soktuğunu bunun aşılabilmesi yönünde çabalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.

