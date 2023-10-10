O’nun adına eşi aldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) tarafından her yıl verilen ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala layık görüldü.

Meclis’in sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “2023 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü, insan haklarını savunma konusundaki olağanüstü faaliyetlerinden dolayı tutuklu Türk insan hakları savunucusu Osman Kavala’ya verildi” denildi.

Strasbourg'da düzenlenen törende, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala ödülü AKPM Başkanı Tiny Kox'un elinden aldı. Ayşe Buğra Kavala, törende Osman Kavala'nın AKPM'ye gönderdiği mektubu okudu.

Çekya'nın başkenti Prag'da eylül ayında toplanan 5 kişilik ödül komitesi, Kavala ile birlikte Polonya’daki insan ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u da üç kişilik listeye almıştı.

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü AKPM, Vaclav Havel Kütüphanesi ve Çekya’daki sivil inisiyatif platformu Charta 77 Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana her sene Avrupa'da insan hakları ve sivil toplumun gelişmesi için çalışan önemli şahsiyetlere veriliyor. Ödül sahibi ayrıca 60 bin euro ile mükafatlandırılıyor.



Kavala için özel oturum düzenlenecek

Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), perşembe günü yapılacak Genel Kurul toplantılarında Kavala için "acil konular" gündeminde özel bir toplantı düzenlenmesi önerisini kabul etti. Buna göre, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep eden bir tavsiye karar tasarısını tartışarak oylayacak.

AKPM, Yargıtay’ın, Gezi Parkı gösterileri nedeniyle yargılanan Osman Kavala ile ilgili kararı 30 Eylül'de onamasına tepki göstermişti. AKPM Türkiye raportörleri İngiliz John Howell ve Avusturyalı Stefan Schennach, Yargıtay kararını “şaşkınlık ve hayal kırıklığı” ile karşıladıklarını açıklamıştı.

Yargıtay kararıyla ilgili “dehşete” düştüklerini belirten raportörler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala ile ilgili kararının uygulanması için gerekli tüm çabayı göstermeye devam edecekleri uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, "Biz ve Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymaları ve tüm sanıkların (Gezi davası) serbest bırakılması için Türk yetkililere baskı yapmaya devam edeceğiz" denilmişti.



AİHM'in kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce aldığı kararlarda, Gezi davasından suçlu bulanan Kavala'nın haksız yere mahkûm edildiğini belirterek, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.

AİHM kararına rağmen Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakmaması üzerine, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye aleyhine "ilhal süreci" başlatmıştı.