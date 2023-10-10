Ciddi bir sorun

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele bölgesindeki öğretmenlerin en büyük sorununun Türkçe bilmeyen öğrenciler ve sınıf yetersizliği olduğunu kaydetti.

Verilen bilgiye göre, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, İskele Miilletvekili Biray Hamzaoğulları ve İskele İlçesinden yetkililerden oluşan bir heyet Suat Günsel İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Koleji ve Ticaret Lisesi’ni ziyarette etti.

Açıklamada, heyetin öğretmenlerle yaptığı görüşmeye değinilerek, öğretmenlerin en büyük sorununun “Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısının her geçen gün artması” olduğu kaydedildi. Öğretmenlerin Türkçe bilmeyen çocuk sayısının oranının yüzde 50 civarında olduğunu, bazı sınıflarda Türkçe bilmeyen 14 öğrenciye karşı sadece 9 öğrencinin Türkçe bildiğini iddia ettiği kaydedildi.

Tam gün eğitimde de sorunların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, öğretmenlerin,

okulda güvenlik ve beslenme sorunu olduğundan öğlen arası için ilkokul öğrencilerinin otobüslerle evlerine gönderildiklerini dile getirdiği kaydedildi.

Erhürman ve heyeti KTÖS’ü ziyaret etti

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Filiz Besim ve Fide Kürşat da eşlik etti.

Verilen bilgiye göre, eğitimde çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Erhürman, bu sıkıntıları yerinde tespit etme amacıyla CTP örgütlerinin bulundukları bölgelerdeki okullara ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. Erhürman, bu dönemde eğitimin kalitesini daha fazla artırabilmek için konuşma arzusunda olduklarını ancak fiziki sorunlar ve sınıflarda Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorunlarını konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri süren Erhürman, öğretmen kavramının kamuoyunda yerinin farklı olduğunu söyledi. Erhürman, gerek eğitim, gerek ekonomi, gerekse nüfustaki meselelerden dolayı ilerleyen günlerde eylemlilik sürecine girileceğini açıkladı.

