Terörü kınadı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından, Güney Kıbrıs’ın bu saldırıları kınadığı haber verildi.

Güney Kıbrıs'ın İsrail'e yönelik saldırıları kınadığını yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in "X" platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e yönelik gerçekleştirilen ve sivil kayıpların yaşanmasıyla sonuçlanan korkunç terör saldırılarını kınadığını iletti.

Hristodulidis, X platformunda yer alan paylaşımında, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le dayanışma içinde olduğunu ve İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklediğini de belirtti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’le telefonda görüştüğünü ve kendisine terör saldırılarını kınadıklarını söylediğini ifade etti.

Kombos, “X” platformu aracılığıyla yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin bu durumdan etkilenen herkesle birlikte olduğunu, aynı zamanda İsrail’le dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Üst düzey güvenlik önlemleri

Habere göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, İsrail karşısındaki saldırıların başladığı ilk andan bu yana, Güney Kıbrıs’ta İsrail menfaatlerine sahip olan yerlerde ek güvenlik tedbirleri alındığını dile getirdi.

Saldırı haberi duyulur duyulmaz Rum Polisi Genel Müdürü tarafından Güney Kıbrıs’ta İsrail menfaatlerine sahip olan yerlerde ek güvenlik tedbirleri alınması direktifi verildiğini ifade eden Andreu, ek tedbirlerin Güney Kıbrıs genelinde uygulandığını sözlerine ekledi.