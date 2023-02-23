Limanda aşırı yoğunluk var

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından çeşitli yerlere göç eden depremzedeler Kuzey Kıbrıs’a da geliyor. Depremin ardından başlayan göç dalgası devam ederken, afet bölgelerinden ülkemize gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ercan Havalimanı ve Girne Turizm Limanı’ndan sonra Gazimağusa Limanı’nda da yoğunluk yaşanıyor.

Deprem sonrası evleri hasar gören ve ülkemizdeki yakınlarının yanına gelen depremzedeler Gazimağusa Limanı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Limana dün yaklaşan 2 gemi ile yüzlerce depremzede gelirken, limandaki muhaceret görevlilerinin sayısının az olması sorun yaşanmasına neden oluyor.

Diyalog muhabirine konuşan bazı yolcular, görevli sayısının arttırılması gerektiğini belirtti. Depremzedeler ayrıca deprem sırasında ve sonrasında çok zorlu günler geçirdiklerini kaydetti ve “İnanılmaz derecede kötüydü, Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Foto: Depremzedeler Gazimağusa’ya gelmeye devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023, 11:00