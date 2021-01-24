Panik havası

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin durdurulmasını kararlaştırdı. Diğer bölgelerdeki okullar ise yarından itibaren derslere başlayacak. Alınan karar çerçevesinde Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’daki cafe, bar, restoran, bet ofisler, berberler ve kuaförler yarından itibaren kapatılacak.

Diğer bölgelerde ise cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonları saat 22.00’ye kadar açık kalabilecek. Yarın süresi dolacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili karar Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Artan vakalar üzerine değerlendirme

Yerel Coronavirüs vakalardaki artış üzerine yeni değerlendirme yapan Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirler açıkladı. Kararlar arasında Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan okullar dışındaki okullarda yarın seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlaması; Çatalköy-Karşıyaka arasındaki okullarda ise online eğitim verilmesi yanında Alsancak-Karşıyaka arasındaki bölgedeki iş yerleri ve faaliyetlerin yarın 05.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar kapatılması yer alıyor.

Gece saat 22.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar veren bakanlık, bir dizi daha karar açıkladı.

Buna göre; Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü.

Bu bölge dışında bulunan okullar yarından itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçecek.

Başka bölgelerde okula ve işe gitmek uygun görülmedi

Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmedi.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan bazı iş yeri ve faaliyetlerin, yarın saat 05.00’ten itibaren alınacak ikinci karara kadar kapatılmasına karar verildi.

Kapatılacak yerler açıklandı

Kapatılacak yerler ve faaliyetler şöyle:

Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları.

Bölgedeki restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Diğer kararlar uygulamada

Bakanlık açıklamasında diğer kararlar şöyle sıralandı:

“Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.

Saat 22.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’a gidecek hastalar…

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Güneyde ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güneyde ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Evlerde en fazla 10 kişilik toplantılar…

Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”

KKTC'de Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan geceleri 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki kısmi sokağa çıkma yasağı süresi ise 25 Ocak'ta dolacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 02:23