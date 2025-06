Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile kardeşlik vurgusunda bulunup Kahramanmaraş'ta yapılan deprem konutları için "Yapılan konutlar kader birliğimizi gösteriyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

6 Şubat depremlerine değinen Erdoğan, "Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve kendimizi topladık." dedi.

Geleceğe güven veren projeler yaptıklarından bahseden Erdoğan, "Sosyal donatı alanları alt yapı projeleriyle yeni yasam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları yeniden ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Biz hükümet olarak asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Onlar didişirken kavga ederken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Deprem bölgemizde 2 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eşdeğerdir. Ne diyorlardı 'Hükümet bu enkazın altından kalkamaz'. Azimle çalışıyoruz.”

Aliyev: Türkiye halkı gücümüze güç kattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, de Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Size Azerbaycan halkının en samimi selamlarını getirdim." dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Aliyev, "Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında; Türkiye de her zaman Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuz gösteriyor." dedi.

Azerbaycan'dan gelen ekiplerin deprem zamanı 53 kişiyi enkaz altından sağ kurtardığını anlatan Aliyev, "Kurduğumuz iki sahra hastanesinde 3 bin 200 kişiye Azerbaycan doktorları tarafından tıbbi müdahalede bulunmuştu." dedi.

İkinci Karabağ Savaşı'nın başladığı ilk saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğini gösterdiğini anlatan Aliyev, "Türkiye halkının bizimle beraber olması bizim gücümüze güç kattı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Biz iyi günlerde de kötü günlerde de her zaman birbirimizin yanındayız. Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dünya çapında önemli bir faktördür." diye konuştu.