Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından desteklenen ve Karpaz Meslek Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Üreten Eller Köy Kadın Kursu Sergisi” önceki gün açıldı. Etkinlikte; Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Çayırova ve Yedikonuk köylerinden kursiyer kadınların el emeği, göz nuru ürünleri sergilendi. Sergiye; Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da katılarak konuşma yaptı. Kadın emeğinin yerel kalkınmadaki rolünü vurgulayan Tuğlu, “Bu toprakların bereketi kadınlarımızdır. Üreten kadını desteklemek, yerel kalkınmanın temelidir.” dedi. Bafra Turizm Bölgesi’nde yerel üreticilere ve kadınlara özel pazar alanı kurulacağını söyleyen Tuğlu, proje kapsamında; el işi ve yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği stantlar oluşturulacağını, ziyaretçilere erişimi kolaylaştıracak yollar düzenleneceğini ve turizm bölgesindeki otel misafirleri ile çalışanların da bu pazardan faydalanmalarının sağlanacağını kaydetti.