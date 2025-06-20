20 yıl sonra gelen adalet

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde, 2005 yılında eşi Alper Çayır’ı öldürttüğü gerekçesiyle yargılanan Hatice Çayır hakkındaki dava karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önceki gün “adam öldürme” suçundan mahkum edilen sanıkla ilgili ceza kararı da dün açıklandı. Sanık, işlediği suçtan 20 yıl sonra hüküm giyerek 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın suçlu bulunduğu “adam öldürme” ceza yasasının en ciddi suçlarından olduğunu ve müebbet hapis cezası öngördüğünü açıkladı. Sanığın işlediği suçun vücut bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suç olduğuna vurgu yapan mahkeme, bu tür suçlara uzun süreli hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Sanık lehindeki hafifletici nedenlerde de değinen mahkeme, yaşının ve sağlık sorunlarının da dikkate alındığını kaydetti. Heyet; sanığa, kamu yararı gereği, olayın vahametiyle orantılı uzun süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini belirtti ve 18 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Kaleburnu köyü yakınlarında bir çoban evi içerisinde 1 Mayıs 2005 tarihinde Alper Çayır’ın cansız bedeni bulunmuş ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiği belirlenmişti. Maktulün eşi olan Hatice Çayır o dönemde tutuklanmış ancak cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın Türkiye’ye kaçması nedeniyle serbest bırakılmıştı. Türkiye’de cezasını çeken Akınçay 25 Mayıs 2023 tarihinde ülkeye gelerek polise verdiği ifadede, Hatice Çayır tarafından azmettirildiğini itiraf etmişti. Çayır, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

