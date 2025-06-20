Savaşların gölgesinde seçim yapacağız

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta gelecek Ekim ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümet ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Ersin Tatar’a destek beyan etmesinin ardından CTP ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Tufan Erhürman’ı desteklemesi yönünde girişimler yapılıyor. İki parti yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, erken genel seçimler üzerinde pazarlık yapması bekleniyor.

Vatandaşların bir kısmı Cumhurbaşkanlığı için iki adayın yeterli olduğunu belirtirken, bir kısmı yeni yüzlere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanının, Kıbrıs sorunuyla ilgili yetkisine dikkat çeken vatandaşların bir kısmı ‘çözümün şart olduğunu’ söylerken, bir kısmı KKTC’nin devamından yana tavır koyuyor.

Ne dediler?..

Eşref Şimşek

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni yüzlere ihtiyaç var. Şahsen bu ülkeyi daha iyi yöneteceğine inandığım CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanından beklentimiz ülkeyi iyi yönetmesidir. 45 senedir bu ülkedeyim ve 45 yıldır hiçbir şey değişmedi. Eğer biraz bağımsız düşünürlerse bir çözüme ulaşabilirler diye düşünüyorum.”

Kemal Özgencil

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki aday var ve bu yeterlidir. Daha fazla seçeneğe gerek yok. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın şu anki Cumhurbaşkanından daha aktif bir politika izleyeceğine, Kıbrıs sorununu çözmese bile daha ileriye taşıyabileceğine inanıyorum: Çünkü memleketin hali harap durumda.”

Hüseyin Polat Yazıcı

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki isim netleşti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve CTP lideri Tufan Erhürman seçim için yeterli olabilir. Memleket için hayırlısı neyse o olsun. Cumhurbaşkanından beklentimiz görevlerini yapması ve KKTC’yi ilelebet yaşatmasıdır. Kıbrıs sorununun çözülmesi hem Türkiye hem de burası için iyi olacaktır.”

Hasan Bıçaklı

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki isim var; biri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar diğeri CTP lideri Tufan Erhürman’dır. Ersin Tatar’ı gördük. İyi biri ancak sadece iyi biri ve yaptığı hiçbir icraat yoktur. Seçim için iki adayın yarışması bence yeterlidir. Tufan Erhürman başa gelince inşallah Türkiye ile ters düşmezler. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı zamanında yaşanan sıkıntılar inşallah yaşanmaz. Bu ülkede bir anlaşma olmaz ve ambargolar kalkmazsa işimiz çok zordur.”

Ahmet Kızılcanlı

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki isim var ve yeterlidir. Mevcut olan Cumhurbaşkanıyla yola devam edilmesi doğru olacaktır. Solun da sağın da yeni adayları olsa daha güzel olacaktır. Benim Cumhurbaşkanından beklentim Kıbrıs sorununun çözümünü ve üzerimizdeki ambargoların kaldırılmasını sağlamasıdır.”

Ergün Soyal

“Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki adayın yeterli olmadığını düşünüyorum. En az üç aday olması gerekiyor. Cumhurbaşkanından beklentimiz Kıbrıs sorunu konusunda izlediği politikanın Türkiye ile iş birliği içerisinde olmasıdır.”

Ali Özdilek

“Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki adayın yeterli olmadığını; yeni yüzlere, yeni siyasilere ve gençlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanından beklentimiz ekonominin düzelmesi adına çalışmalar yapması veya yaptırmasıdır.”

Ahmet Okumuş

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki isim var ve yeterlidir. Ersin Tatar’ın tecrübesi var ve Cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dış ilişkileri iyi bilmek ve uluslararası politikayı iyi takip etmek çok önemli ve bunlara sahip olan Ersin Tatar’ın hızını kesmeyelim ki daha iyi yerlere ulaşsın.”

Ahmet Ertam

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki isim var ve yeterlidir. Cumhurbaşkanından beklentimiz halka daha rahat bir yaşam sınması için çalışmasıdır. Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorunu ile ilgili iyi, bir de politika sürdürmesi gerekiyor.”

Hikmet Kılıç

“Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için netleşen iki isim var ve iki kişi bile fazladır. Sadece Tufan Erhürman’ın olması yeterli olacaktır. Tufan Erhürman halkı düşünen ve rahmetli Türkiye eski Başbakanı Bülent Ecevit gibi konuşan bir liderdir. Cumhurbaşkanından beklentimiz barışçıl bir politika izlemesidir.”