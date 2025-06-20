Diplomatik girişimler arttı

İsrail ve İran’daki savaş bölgesinde bulunan “Kıbrıs” vatandaşlarının ülkeye geri dönmesinin şu an Rum Dışişleri Bakanlığının önceliği olduğu ve AB’deki ortakları ile bölge ülkeleriyle iletişim halinde olan Dışişleri Bakanlığının bu yönde diplomatik girimler yaptığı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Diplomatik ve İnsani Hareketlilik” başlıklı haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un savaş bölgelerinde bulunan “Kıbrıs” vatandaşlarının ülkelerine güvenli bir şekilde ulaşması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerle ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin savaş bölgelerindeki “Kıbrıslılarla” ilgili iş birliği yapmak yanında vatandaşlarını tahliye etmek için Rum Yönetimi topraklarını kullanmak isteyen ülkelere de kolaylık sağlamayı üstlendiğini yazan gazete, Amerikan nakliye uçaklarının Baf’taki Hava üssünde bulunmasının amacının da bu olduğunu belirtti.

Amerikan nakliye uçaklarının ihtiyaç duymaları halinde bölgedeki Amerikan vatandaşlarını tahliye etmek için adada bulunduğunu kaydeden gazete, Kombos’un açıklamalarına dayanarak İsrail ve İran’daki diplomatik misyonlar ve Dışişleri Bakanlığındaki kriz yönetimi grubunun koordineli şeklinde çalıştığını belirtti.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise Alpha’ya yaptığı açıklamada Amerikalıların gerekirse Güney Kıbrıs’tan, vatandaşlarını tahliye etmek için uçakların Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde konaklamasını istediğini ifade etti.

Uçakların füze taşıyıp taşıyamayacağına dair bir soruyu yanıtlarken ise Palmas, uçakların yalnızca personel taşıyabileceğini belirtti.

Askeri nakliye uçakları Larnaka ve Baf’ta

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ın dost ülkelerine ait askeri nakliye uçaklarının “Estia” planının aktif hale getirilmesi çerçevesinde son günlerde Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ve Larnaka havalimanında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı basın sözcüsü, Yarbay Hristos Pieris açıklamasında bunların özellikle savaş bölgelerinden sivillerin nakliyesi ve tahliyesi gibi insani sebeplerle kolaylıklar isteyen ülkelerle alakalı olduğunu belirtti.

Uçakların sayısına atıfta bulunmaktan kaçınarak ülkede bulunan az sayıda nakliye uçağının destek ve nakliye amaçlı olarak adada bulunduğunu söyleyen Pieris, aynı sistemin Sudan ve Lübnan’da geçmişte yaşanan krizlerde aktif hale getirildiğini dile getirdi.