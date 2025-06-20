20 Temmuz’da geliyor

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz’da ülkeyi ziyaret edecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Lefkoşa’da iki etap halinde yapılacak toplam 640 yataklı hastanenin temelinin atılacağını söyledi.

Yeni Tasdik Memurları Yasası kapsamında, 27 Mart 2025 itibariyle Tasdik Memurluğu görevine hak kazananlara atama belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu’nda yer alan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Tasdik Memurluğu Değerlendirme Komisyonu Başkanı Saadet Hüdaverdi ve Tasdik Memurları Derneği Başkanı Hüseyin Şişman tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından Tasdik Memurluğu görevine hak kazananlara atama belgeleri takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel iktidara geldikleri gün halka verdikleri istikrar sözünü tuttuklarını ve halkın ihtiyacı olan yasaları yaptıklarını, geçmişten yarım kalan projeleri bitirdiklerini vurguladı.

Ercan Havalimanı ve otoyolların bitirildiğini, Lefkoşa yonca kavşağının da yakında açılacağını söyleyen Üstel, 20 Temmuz'da ülkeyi ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte iki etap şeklinde yapılacak toplam 640 yataklı bir hastanenin temelinin Lefkoşa’da atılacağını ve Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım'da bitirileceğini kaydetti.

E-Devlet' projesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yakında hizmete gireceğini ve marketlerde denetim sağlayacak sistemi de kurduklarını söyleyen Başbakan Üstel, Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından kaydedilen ilerlemenin ve hizmet artışının açıkça görülebildiğini ifade etti.

