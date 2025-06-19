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Teyakkuz halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı

Teyakkuz halindeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "İran'a yönelik terör saldırılarının Türkiye'ye etkileri konusunda arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık” dedi.
Konuşmasında, Türkiye’nin savunma alanındaki yatırımlarına değinen Erdoğan “Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki; bırakın bize saldırmayı kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir" dedi ve İsrail Başbakanı Netenyahu’nun, zalim Hitler’i geride bıraktığını söyledi. 

TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail-İran savaşına geniş yer verdi.  Konuşmasında öncelikle Gazze’de yaşanan soykırıma değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok açık söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı'nın en dehşetli fotoğrafları, videoları, Gazze'den gelen görüntüler yanında, inanın, çok ama çok masum kalıyor. Avrupa'daki o Holokost sürecinde, Gazze'deki kadar dehşetli, Gazze'deki kadar acı, insanlık dışı, vicdan dışı, Gazze'dekine benzer görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım suçu işlerken, diğer yandan Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, Yemen'e saldırdı, buralarda sivilleri katletti. Batı Şeria'da her gün sivil yerleşim yerlerine saldırıyor, oralarda masumları öldürüyor, oraları adım adım işgal ediyor."
Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz
Erdoğan, İsrail'in, Filistin'de sürdürdüğü işgal ve katliam politikalarının, artarak devam ettiğini,  çoğu çocuk ve kadın 55 binden fazla Gazzeli masumun hayatını kaybettiğini, 128 binden fazla kişinin yaralandığını anlattı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının şu anda, çok daha vahim, çok daha barbarca bir boyut kazanmış durumda olduğunu bildirdi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, İsrail'in İran'daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastler düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişlettiğini kaydeden Erdoğan, bu saldırıların, İran'ın nükleer müzakereleri devam ederken düzenlendiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Hem Gazze'ye hem Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakkal işletmiyoruz
Tıpkı son 23 yılda karşı karşıya kalınan diğer çatışmalarda olduğu gibi İsrail'in, İran'a yönelik terör saldırılarını da çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bir defa şunu herkesin bilmesi lazım: Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Devlet tecrübemiz, tarihi derinliğimiz, millet olarak yüzyıllara sari birikimimiz, bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız hepsi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında son 23 yılda kelimenin tam anlamıyla büyük bir destan yazdıklarına işaret ederek, savunma ihracatında göz kamaştıran bir ivme yakaladıklarının altını çizdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki bırakın bize saldırmayı, hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek. Yüzde 20'lerden alıp yüzde 80'lere çıkardığımız yerli ve milli üretim oranımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Şöyle başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim, bu ülke toplu iğne üretemiyordu toplu iğne. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız hepsi var. Ciddi manada ihracata da başladık mı? Başladık. Savunma sanayisinde 'tam bağımsızlık' hedefimize ulaşana kadar, sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz."
 

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025, 09:58
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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 4 saat Önce

Türkiye Have a Lot To Loose out of İRAN WAR and Must stay out of it !

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Elinden geleni yaptığını söylüyorsun. Bu vesile ile elinden hiçbirşey gelmedigini da söylemiş oluyorsun.
Israil hepsini silip süpürdü, sen hangi versiyonu calıştın? Boş yapmaktan başka ne yaptın?

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

Senin bu millete en büyük hızmetin, yok olmandır. Sen milleti cahillestiren bir belâsın. Rusyada ilkokullarda bile Roket, füze uzay aracı işleniyor, senin tv kanalları halâ osmanlı filimleri ile cehaleti uyutuyor. Kim çâgdaş? Geleceğe hangi zihniyet yön verecek? Hangi zihniyet yok olacak? Cehalet halâ anlamiyor.

Mert Andac
Mert Andac - 2 saat Önce

Yahudi űsűn cesaret madalyası alan musluman baskan!!!!!

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Hamaney'e çok benziyorsun. Cani Katil İsrail Iranı mahverti, mutlak üstünluk kurdu, Hamaney da atıp tutuyor, güta israili mahvetti. Sen da ülkeyi mahvettin ama atıp tutuyorsun. Siktir git artık. Bu kadar geriletmen yeter. Defol.

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Teyakkuz halindeymiş? Ulan izlemekten ve boş lâf etmfkten başka ne ne yapıyorsun? Etkisiz elemansın. Senin gibi etkisiz elemana bile dünya lideri diyen cehalet ve senin yandaş medyandan tiksiniyorum. VAllah billah tiksiniyorum ya!

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 dakika Önce

Erdoğan “Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki; bırakın bize saldırmayı kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir" dedi.
Gebze depreminden sonra da öyle yapılar yapacağız ki 9 şiddetinde depreme dayanacak demiştin. Ama deprem olmadan bile binalar çöküyor, balkonlar çöküyor, insanlar altında kalıyor. Sen caydırıcılik konusunda söylediğini yaparsan Allah benim , yapmazsan da senin belanı versin. Ama gerçek caydırıcılik yok ki yandaş medyaya uydurtacağın hikâyeler, lâga lûgalar.

Yorum
Yorum - 4 saat Önce

Petrol fiyatları fırladı. Rusya karlı. Rusya asla bu savaşın bitmesini istemeyecek ve İrana sürekli yardım edecek. Çin İrandan ucuz yakıt alıyor. Savaş bittiğinde geriye moloz yığını kalacak. Dağ dibindeki nükleer tesislere yetişecek bomba yok. Eğer tesis gerçekten ordaysa

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