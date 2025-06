Teyakkuz halindeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye’nin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan, "İran'a yönelik terör saldırılarının Türkiye'ye etkileri konusunda arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Konuşmasında, Türkiye’nin savunma alanındaki yatırımlarına değinen Erdoğan “Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkaracağız ki; bırakın bize saldırmayı kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir" dedi ve İsrail Başbakanı Netenyahu’nun, zalim Hitler’i geride bıraktığını söyledi.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail-İran savaşına geniş yer verdi. Konuşmasında öncelikle Gazze’de yaşanan soykırıma değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok açık söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı'nın en dehşetli fotoğrafları, videoları, Gazze'den gelen görüntüler yanında, inanın, çok ama çok masum kalıyor. Avrupa'daki o Holokost sürecinde, Gazze'deki kadar dehşetli, Gazze'deki kadar acı, insanlık dışı, vicdan dışı, Gazze'dekine benzer görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım suçu işlerken, diğer yandan Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, Yemen'e saldırdı, buralarda sivilleri katletti. Batı Şeria'da her gün sivil yerleşim yerlerine saldırıyor, oralarda masumları öldürüyor, oraları adım adım işgal ediyor."

Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Erdoğan, İsrail'in, Filistin'de sürdürdüğü işgal ve katliam politikalarının, artarak devam ettiğini, çoğu çocuk ve kadın 55 binden fazla Gazzeli masumun hayatını kaybettiğini, 128 binden fazla kişinin yaralandığını anlattı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının şu anda, çok daha vahim, çok daha barbarca bir boyut kazanmış durumda olduğunu bildirdi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, İsrail'in İran'daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastler düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişlettiğini kaydeden Erdoğan, bu saldırıların, İran'ın nükleer müzakereleri devam ederken düzenlendiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Hem Gazze'ye hem Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e hem de komşumuz İran'a yönelik bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal işletmiyoruz

Tıpkı son 23 yılda karşı karşıya kalınan diğer çatışmalarda olduğu gibi İsrail'in, İran'a yönelik terör saldırılarını da çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız, ilgili bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bir defa şunu herkesin bilmesi lazım: Biz bakkal işletmiyoruz, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Devlet tecrübemiz, tarihi derinliğimiz, millet olarak yüzyıllara sari birikimimiz, bu sürecin idaresinde bizim en büyük referans kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız hepsi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında son 23 yılda kelimenin tam anlamıyla büyük bir destan yazdıklarına işaret ederek, savunma ihracatında göz kamaştıran bir ivme yakaladıklarının altını çizdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Caydırıcılığımızı öyle bir düzeye çıkartacağız ki bırakın bize saldırmayı, hiç kimse bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecek. Yüzde 20'lerden alıp yüzde 80'lere çıkardığımız yerli ve milli üretim oranımızı daha da yukarılara taşıyacağız. Şöyle başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim, bu ülke toplu iğne üretemiyordu toplu iğne. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız hepsi var. Ciddi manada ihracata da başladık mı? Başladık. Savunma sanayisinde 'tam bağımsızlık' hedefimize ulaşana kadar, sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz."



