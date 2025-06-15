Değerlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Erdoğan'dan barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran arasındaki çatışmaları ve yaşananları bölge ve dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla yaptığı görüşmede ise, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail’in ve Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede de Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşen Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de İsrail-İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.

