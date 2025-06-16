Savaş durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran savaşı nedeniyle başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 24 saat içerisinde ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

Irak başbakanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani'yle de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.

İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla müsaade edilemeyeceğini de ifade etti.

