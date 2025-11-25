‘Yandım Allah’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı gerekçesiyle evinde ve üzerinde yapılan aramada hintkeneviri ile kokain ele geçirilen Mısır uyruklu Ahmet Salem hakkındaki dava dün sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “Uyuşturucu madde tasarrufu, satma, ithal ve alma, suç gelirlerinin önlenmesi yarasında aykırı hareket ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sanığın uyuşturucu satıp, kazanç elde etmesi aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Kararda 29 Ocak 2025 tarihinde ihbar üzerine yakalanan sanığın Güney Kıbrıs’tan 112 gram hintkeneviri, 17 gram kokain ithal ettiği, bir kısmını Lefkoşa’da iki ayrı şahsa satarak, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiği açıklandı.

Aynı tarihte sanığın Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada kokain ve hintkeneviri madde bulunarak emare alındığı belirtildi.

Tutuklanan sanığın ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 112 gram hintkeneviri ve 17 gram kokain olarak alındığını; 56 gram keneviri ve 4 gram kokaini iki ayrı şahsa verip, 30 bin TL ve 340 Euro gelir elde ettiğini itiraf ettiği belirtildi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığı sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan; dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddelerden birinin hintkeneviri olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ancak kokainin en tehlikeli tür uyuşturucu olduğunu belirtti. Başkan, sanığın iki tür uyuşturucu tasarrufu etmesini ve satmasını, ayrıca 21 Kasım 2024 tarihinden tutuklandığı tarihe kadar ülkede kaçak yaşam sürmüş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan; tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl 6 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

