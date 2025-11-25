Çok mutlu oldu

Ülkede izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle 17 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan 20 yaşındaki Fatoş Horuz, "insani ikamet izni" verilmesiyle serbest kaldı.

Avukatıyla birlikte açıklama yapan Horuz, “Zor bir süreçti. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Mutluluğum tarif edilemez.” diye konuştu.

Avukat Beste Dal, İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kalmadığını dile getirdi.

İnsani ikamet izni verilmesiyle Fatoş Horuz’un serbest kaldığını ifade eden Dal, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yaşanan süreçle ilgili bilgi de veren Dal; Horuz’un önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alacağını ardından KKTC vatandaşlığı içinde müracaatının alınacağını belirterek, bütün bu işlemlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Ne olmuştu

Girne’de evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, önce annesinin evli olduğu kişinin nüfusuna, daha sonra biyolojik babasının nüfusuna kaydedilen 20 yaşındaki Fatoş Horuz, ne KKTC ne de Türkiye vatandaşlığı olamadığı için yasal statüye kavuşamamıştı. 18 yaşını geçtiği için Muhaceret Yasasına göre, oturma ve çalışma izni veyahut öğrenci izni alması gereken Horuz, geçtiğimiz gün KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanmıştı. Genç kız hakkında önceki gün 7 gün ek süre alınmıştı.

