Siyasi karar isteniyor

İsrail MEB’inde lisans sahibi Yunan enerji şirketi Energean Rum Yönetimi’ne, İsrail ile Güney Kıbrıs arasına özel bir doğal gaz boru hattı çekmeyi teklif etti.

Haravgi’nin haberine göre; Energean CEO’su Mathio Riga Rum Yönetimi’nin siyasi karar al-ması halinde, gerekli izinlerin verilmesinden itibaren 350-400 milyon dolar maliyetli doğal gaz boru hattı inşasını 12 ay içerisinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Boru hattının Karish ve Karish North yataklarındaki mevcut doğal gaz üretimine dayanacağını ve Rum Yönetimi’nin finanse etmesine gerek olmadığını da belirten Riga, bu projenin uygula-nabilmesinin tek şartının doğal gaz piyasasının Güney Kıbrıs’a açılması yönündeki siyasi karar olduğunu belirtti.

Aynı gazeteye göre Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi (ETİFA) Başkanı Yorgos Asikalis “Promit-hea” isimli sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline getirecek yüzer tesisin (SFRU) gerekli parçaların montaj tarihinin kasım sonu-aralık başına ötelendiğini açıkladı.

Promithea’ndaki montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından inceleme (gap analysis) ya-pılması gerekeceğini kaydeden Asikalis aralık ayı başlarına kadar, doğal gaz terminali zamanın-da tamamlanırsa Vasiliko’ya veya başka bir Avrupa terminaline götürülmeye hazır olacağı ka-naatini dile getirdi.