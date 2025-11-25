‘Öğretmenler Günü’ törenlerle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e “Başöğretmen” unvanı verilişinin yıl dönümü dün çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk tören başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri ve öğrencileri Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından kutlamalar, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile emekli öğretmenler adına Naciye Kazaz konuşma yaparken, emekli öğretmenlere eğitim camiasına sundukları hizmet ve emekleri anısına plaket takdim edildi.

Programda ayrıca Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Korosu tarafından hazırlanan “Teşekkürler Öğretmenim” isimli oratoryo sahnelendi.



Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025, 10:03