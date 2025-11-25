Çete durmak bilmiyor

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de 14-20 yaş arası gençleri; silahlı saldırı, kundaklama, şantaj gibi olaylarda kullanan Casperler Çetesi’nin üyeleri, dün saat 03.00 sıralarında, Girne Semih Sancar Caddesi’nde faali-yet gösteren bir oto galerinin ön kısmında park halinde bulunun iki aracın üzerine, yanıcı madde döküp ateşe verdi.

Meydana gelen olayın ardından geniş bir operasyon düzenleyen polis, üçü 18, biri 19 yaşında olan 4 genci tutukladı.

Zanlıların 22 Kasım’da Ercan Havalimanı’ndan ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıkları aktarıldı. KKTC güvenlik makamlarının, adı geçen çeteyle ilgili Türkiye yetkilileriyle görüşmeler yaptığı da öğrenildi.

Tutuklanan zanlılar M.G.(E-18), M.T.K.(E-18), M.E.K.(E-18) ve S.P.(E-19) mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, olayın 24 Kasım saat 03.10 sıralarında meydana geldiğini, M.E.K. ile S.P.’nin tasarruflarındaki yanıcı maddeyi iki aracın üzerine döküp ateşe verdiklerinin belirlendiğini, araçlarda toplam 84 bin Ster-lin tutarında zarar oluştuğunu söyledi.

Polis, bölgedeki 6 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, M.E.K. ile S.P.’nin olay yerine yürüyerek gelip yanıcı maddeyi araçların üzerine döktüklerinin tespit edildiğini, iki zanlının ka-püşonla başlarını örttüğünü ve yüzlerinde maske bulunduğunu kaydetti.

Polis, olaydan sonra bir sürücünün zanlıların Doğanköy yönüne gittiğini bildirdiğini, yapılan aramada M.E.K. ile S.P.’nin çalılıklar arasında saklanırken bulunduğunu, yanıcı madde dolu bidonun da aynı yerde saklandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, M.T.K. ile M.G.’nin de olayla bağlantılarının belir-lenmesi üzerine tutuklanacakları sırada polise direnç göstermeleri nedeniyle makul kuvvet kullanılarak yakalandıklarını ifade etti.

Polis, ayrıca M.E.K. ile S.P.’nin tutuklanmaları sırasında polise karşı koymaları nedeniyle haklarında polisi darp suçlamasının da getirildiğini, M.G.’nin ifadesinde suçu kabul ettiğini, zanlıların cumartesi günü Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıların Casperlar Çetesi ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiğini de aktardı.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için üç gün ek tutukluluk talep eden polis, mahkeme-den süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.