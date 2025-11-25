Devamı gelmeli

Ömer KADİROĞLU

Polisin hafta sonu ülke genelinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı trafik ve huzur operasyonları, toplumda belirgin bir güven duygusu yarattı. Özellikle trafikte alkol denetimlerinin yanında uyuşturucu testlerinin de uygulanmaya başlanması, vatandaşlar tarafından “gecikmiş ancak son derece yerinde” bir adım olarak değerlendirildi.

Ne dediler…?

Günay Berksan

“Polisin yapmış olduğu trafik denetimleri ve huzur operasyonları çok iyi ancak daha sık yapılmasını istiyoruz. Polis alkol testlerinin yanı sıra artık trafikte uyuşturucu testleri de yapabilecek olması çok daha iyi oldu. Denetimlerin çok daha sık ve etkili bir şekilde yapılmalarını bekliyoruz.”

Muhsin Azap

“Polisin gerçekleştirdiği huzur operasyonları çok iyi bir uygulama ancak istiyorum ki okulların yakınlarında da denetimler yapsınlar çünkü çocuklar oralarda sigara tüketiyor. Polisin artık trafikte alkol testlerinin yanı sıra geç kalınmış bir durum olsa da uyuşturucu testleri de yapabilecek olması çok iyi oldu. Ülkedeki huzur ve güvenliğin arttırılması adına çok daha sık denetimler yapmalarını istiyoruz.”

Akın Mısırlı

“Polislerin trafikte alkol testi yanı sıra uyuşturucu testi yapacak olması çok iyi oldu çünkü ülke sorma gir hanına döndü. Ülkede huzur ve güveni arttırmak adına sık sık denetimler yapmalarını ve cezaların da arttırılmasını istiyoruz.”

Cuma Ölmez

“Polisin trafikte yapacağı uyuşturucu denetimleri de çok iyi oldu çünkü bu ülkede artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyor. Ülkenin daha huzurlu ve daha güvenli olması adına sıkı denetimlerin arttırılması gerekiyor.”

Salih Güçlütürk

“Bu ülke kadar huzurlu bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Polisimiz gece ve gündüz saat fark etmeksizin görevini yapıyor. Polisin görev yapması demek huzur ve güven demektir. Polis trafikte artık alkol testlerinin yanı sıra uyuşturucu testleri de yapacak ve bu iyi bir durumdur.”

Atilla Merter

“Polis ekiplerinin yapmış olduğu huzur operasyonlarını başarılı buluyorum. Keşke yaya olarak da daha fazla denetim olsa ve kimlik pasaport ve izinleri kontrol edebilseler. Polisin trafikte alkolün yanı sıra uyuşturucu testleri de yapabilecek olması geç kalınmış olsa da iyi bir uygulama olacak. Bu ülkenin huzur ve güvenliğini arttırmak adına işsiz güçsüz bulunan yabancıları tespit edip sınır dışı etmeleri lazımdır.”

Nilüfer Ragıboğlu

“Polisin yaptığı huzur operasyonlarını çok yerinde buluyorum ve hatta artmasını talep ediyoruz. Polisin trafikte artık uyuşturucu testleri de yapabilecek, bu güzel bir gelişmedir. Ülkedeki huzur ve güvenliği arttırmak adına daha sıkı denetimler yapılmalıdır.”