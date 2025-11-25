Başbakan Ünal Üstel, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na dikkat çekerek, "İrademiz nettir: Güvenlikte hiçbir gecikmeye, hiçbir zafiyete izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Değişikliğin mevcut uzman askerlerin görevlerine devam edebilmesini ve daha fazla uzman asker alınabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, tasarının kabulünü güvenlik yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan kapsamlı reform sürecinin tarihi bir adımı olarak nitelendirdi.

Yıllardır konuşulan ancak hayata geçirilemeyen düzenlemelerin artık rafta kalmayacağını belirten Üstel, devletin güvenliğini ilgilendiren tüm yasal adımların tek tek tamamlanacağını vurguladı.

Başbakan, güvenlik alanında hiçbir gecikmeye veya zafiyete izin vermeyeceklerini ifade ederek, “İrademiz nettir: Güvenlikte hiçbir gecikmeye, hiçbir zafiyete izin vermeyeceğiz” dedi.

Yasadaki değişiklik neleri öngörüyor

1. Uzman askerlerin görevlerine devam edebilmesi: Mevcut uzman askerlerin görevlerini sürdürmelerinin önünü açıyor.

2. Yeni uzman asker alımı: Daha çok uzman asker alınabilmesine imkan sağlıyor.

3. Sivil işçiliğe geçişte maaş düzenlemesi: Uzmanlıktan sivil işçiliğe geçenlerin maaş düşüşü sorununa çözüm öngörülüyor.

4. Kıdem tazminatlarının korunması: Uzmanlıktan sivil işçiliğe geçenlerin, sivil işçilikten ayrılmadan alamadıkları kıdem tazminatlarının haklarının güvence altına alınması hedefleniyor.

5. Askerlerin haklarının diğer kamu görevlileriyle eşitlenmesi: Mali ve sosyal haklar açısından eşitlik sağlanması amaçlanıyor.

6. Gelecek garantisi: Mukaveleli er ve erbaşların çalışma süresince görevlerini sürdürebilmeleri ve emekli olana kadar çalışma garantisi sağlanıyor.

7. Kazanılmış hakların korunması: Sivil geçiş hakkı kapatılmıyor, isteğe bağlı olarak devam edebiliyor.

8. İdarenin görevleri ve başvurular: Mukaveleli er ve erbaş müracaatlarının çoğaltılması için idarenin sorumlulukları netleştiriliyor.