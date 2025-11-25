Hizmetleri unutulmaz

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, emekliye ayrılan ilkokul öğretmenleri onuruna yemek verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekliye ayrılan ilkokul öğretmenleri için Güzelyurt Belediyesi Amfi Tiyatro Binası’nda verilen öğle yemeğine Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile eşi Tijen Özçınar, belediye meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; yemekte söz alan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar pırıl pırıl insanların yetişmesinde büyük rolü olan öğretmenlerin günü kutladı.



Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025, 10:04