200 milyonluk paket

Rum hükümeti, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle artan maliyetlerle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla sekiz önlemden oluşan 200 milyon Euro’luk bir paket açıkladı. Önlemler, elektrikte uygulanan KDV’nin azaltılmasını; et, balık ve tavukta ise sıfırlanmasını öngörüyor.

Ayrıca turizmi canlı tutmak amacıyla önemli teşvikleri içeriyor. Otel çalışanlarına yüzde 30 oranında maaş desteğinin yanı sıra, düşük maliyetli taşımacılık için hava yollarına yolcu başı mali destek yapılacağı belirtiliyor. Çiftçilere ise malzeme alımında yüzde 15’lik mali destek veriliyor.

Başlıca önlemler şunlardır:

• Elektrik KDV'sinde indirim: Hane halkı elektriğinin KDV'si 1 Mayıs 2026'dan 31 Mart 2027'ye kadar yüzde 9’dan yüzde 5'e düşecek.

• Yakıt vergisi indirimi: Motor yakıtlarına uygulanan özel tüketim vergisi, Nisan-Haziran 2026 döneminde litre başına 8,33 sent azaltılacak. Benzinde şimdiki hali ÖTV 0.429’dan 0,359’a düşüyor. Dizelde ise 0.40’tan 0,33’e düşüyor,

• Yakıtlara yüzde 9 olarak öngörülen ‘yeşil vergi’ uygulanmayacak.

• Gıda KDV düzenlemeleri: Et, kümes hayvanları ve balık, halihazırda sıfır KDV'ye tabi olan meyve ve sebzelere ek olarak, 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında sıfır KDV oranına tabi olacak.

• Turizm desteği: Nisan ayında faaliyet gösteren oteller, personel maaşlarına %30 oranında destek alacak.

• Havayolları, hayati önem taşıyan uçuş bağlantılarını sürdürmeleri için hedefli yardımlar alacak.

• Tarımsal destek: Çiftçiler, Nisan ve Mayıs aylarındaki gübre ve tarım malzemesi alımları için %15 oranında sübvansiyon alacaklar.

Hristodulidis: Ekonomimiz güçlü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önlemleri açıklarken, ada ekonomisinin genel olarak sağlam durumunun, hükümetin sekiz önlemi uygulamaya koymasına olanak sağladığını söyledi. Sorumlu politikaları sayesinde ülke ekonomisinin güçlü ve dirençli olması ve kamu yararına etkili bir şekilde müdahale edebilmelerinin son derece önemli olduğunu aktaran Hristodulidis, adanın yüksek büyüme oranları, önemli bir mali fazlası ve sınırlı kamu borcunun, hükümete bölgesel gelişmelerin etkilerini en iyi şekilde yönetme ve ekonomimizin dış şoklarla başa çıkma kabiliyetini güçlendirme olanağı sağladığını da sözlerine ekledi.

Söz konusu önlemlerle ilgili olarak konuşan Hristodulidis, bunların "maliyetlerinin tamamen hesaplandığını ve bütçe fazlası dahilinde olduğunu söyleyerek, mevcut krizden kâr elde etmeye çalışanlara da bir uyarı gönderdi.



Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026, 10:13