45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, önemli bir iş insanına ait evin arka kısmındaki araziye giderek avluya ses bombası atmakla suçlanan zanlılar M.A. ve A.H.T. dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Okan Keskin, 1 Mart tarihinde saat 04.00 sıralarında zanlıların, iş adamına ait evin arka kısmındaki boş araziden avluya ses bombası attıklarını ve avluda beton zemin üzerinde yaklaşık bir metrelik çatlak oluştuğunu söyledi. Polis, olayın 5 Mart’ta polisin bilgisine gelmesi üzerine bölgeye intikal edildiğini ve arazi içerisinde bir adet cep telefonu, sim kart ve bombaya ait pim bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, bölgede bulunan 61 güvenlik kamera kaydının incelendiğini ve teknik takip sonucu zanlılar M.A. ile A.H.T.’nin, aranan bir kişiyle birlikte olay yerine giderek saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklarını ve tutuklu yargılanmalarının gerektiğini vurguladı.

Mahkeme; zanlıların 45 günü geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.