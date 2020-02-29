Bir bu eksikti

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a ara ara turist olarak gelen İranlı Max Nabi, kendisini şifacı olarak tanıtıp hiç hasta olmayacakları vaadiyle insanlara ilaç satışı yaptığı ortaya çıktı. Girne’de 7 bin euro tutarında ilaç sattığı İ.Y. isimli şahsın şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının birçok kişiye yalan vaatlerde ilaç sattığı, kaldığı otel odasında kutularca hap bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde İ.Y. isimli şahsa hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını söyledi.

Odasında ilaçlar bulundu

Polis, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırılacağını ifade etti. Zanlının Gazimağusa’da da terapi seansları düzenlediğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Yapılan soruşturmada 3 başka şahsın daha zanlıdan ilaç aldığını belirlediklerini kaydeden polis, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis, tespit edilen 3 şahıstan birinin daha şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, otel odasında bulunana ilaçların içeriğinin araştırılacağını ve başka şikâyetçilerle görüşüleceğini belirten polis, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.