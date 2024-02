İstanbul alarma geçti

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olay yerinde etkisiz hale getirildi. Pınar Birkoç’un ablasının dün Çağlayan Adliyesinde davası olduğu belirtilirken, saldırının duruşmadan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu açıkladı. Yerlikaya, saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini ve 40 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırı nedeniyle adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

40 kişi gözaltına alındı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan silahlı saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Teröristlerin, D blok önündeki görevli polis memurları tarafından GBT yapılmak üzere durdurulduğunu, ancak kadın teröristin önce biber gazı sıktığını, ardından da silahla ateş etmeye başladığını aktaran Yerlikaya, burada bir polisin yaralandığını söyledi. Teröristlerin, Çağlayan Adliyesi C blok istikametine doğru koştuğunu ifade eden Yerlikaya, "Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor" diye konuştu. Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralı polislere ve vatandaşlara acil şifa dileğinde bulundu. Yerlikaya, şöyle devam etti: “Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak sol terör örgütlerine 335 operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 269 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı."

Gözaltına alınan bu teröristlerden 30'unun tutuklandığını, 137'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıklayan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Erdoğan: Adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırı nedeniyle adalet camiası ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının tesliminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk’a yürümüş olmasından dolayı ona da Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.