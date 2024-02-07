İki ateş arasında

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaları yüzünden KKTC makamlarından sonra Rum hükümet yetkililerinden de tepki gördü.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde Siddiq’ın geçen pazar Kathimerini’ye verdiği demeçte “Kıbrıslı Türklerin müzakerelere dönmek için Kıbrıslı Rumlardan teşvik istediğine” dair ifadesinin, hükümet ve partiler tarafından tepkiyle karşılandığını yazdı.

Konuyla ilgili olarak RIK 3’e yaptığı açıklamada bu tezin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu, hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabanın başladığı bu hassas noktada, özellikle de garantör güç olan Birleşik Krallık gibi ülkelerin ve herkesin yaptığı açıklamalarında oldukça dikkatli olmasını beklediğine işaret etti.

Bundan ötürü İngiliz Yüksek Komiseri'nin bu tarz ifadelerden kaçınması gerektiğine işaret eden Andoniyu, hükümetin bu meseleyi özel olarak İngiliz Yüksek Komiseri'nin gündemine getirme fırsatına sahip olacağını kaydetti.

Andoniyu açıklamasında, özellikle Kıbrıs sorununun bugün bulunduğu aşamada herkesi dikkatli olmaya çağırırken, sözlerinin devamında tarafsızlık unsuru bulunması gerektiğini söyledi.

Andoniyu, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemlerin Kıbrıs Türk liderliğine değil, Kıbrıs Türk vatandaşlara yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.

Menelau uyardı

Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ise açıklamasında, egemenlik gibi bu kadar hassas ve temel önem taşıyan konularda belirsizlik olmasının faydalı olmadığını ifade etti.

Şu an iki kesimli, iki toplumlu federasyonla ilgili olarak hem Türk tarafı hem de Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilen çerçevenin kabul edilip edilmediği konusunda, niyetlerin açıklığa kavuşturulması gereken bir aşamada bulunduklarını ileri süren Menelau, Türk tarafının taahhüdünü yerine getirmesi ve bu çerçeve içerisinde geri dönmesi gerektiğini öne sürdü.

EDEK tam saldırı pozisyonunda

Sözde sosyalist EDEK partisi ise açıklamasında, İngiliz Yüksek Komiseri'nin Kathimerini gazetesine verdiği demeçle, İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki şüpheli rolünü ve Londra’nın Türk tarafı lehindeki açık tutumunu kanıtladığını iddia etti.

İngiliz Yüksek Komiseri'nin esasında Rum tarafından, müzakerelerin yeniden başlaması için KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınmasıyla ilgili kabul edilemez Türk talebini kabul etmesini ve BM Genel Sekreteri temsilcisinin de bu yönde hareket etmesini istediği iddiasında bulunan EDEK, İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki şüpheli rolünün şimdi ortaya çıkmadığını ve 1960’tan bu yana devam ettiğini iddialarına ekledi.