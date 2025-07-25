Ekipler seferber

Türkiye'de dün de orman yangınlarıyla boğuştu. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında bölgedeki şiddetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Çiftçiler, alevleri durdurmak için bölgede çukur kazmaya başladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şu anda Eskişehir-Afyonkarahisar, Sakarya-Bilecik ve Karabük'teki orman yangınlarına dün de müdahale edildi.

Türkiye'yi yasa boğan haberin geldiği Eskişehir'de alevlerle mücadele sürüyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle her geçen dakika büyüdü. Alevler, Afyonkarahisar'a da sıçradı. İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürdü.

Yangın bölgesinde öğleden sonra rüzgar yeniden şiddetlendi. Bölgede nem oranı da yüzde 20'ye kadar geriledi. Bu iki durum, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, önceki gün büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışıldı. Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam etti.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ikinci gününde söndürülmeye çalışıldı. Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.42 ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam etti. Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgelerinde önceki gün inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirmişti.

Manisa'da da alevlerle mücadele var. Yunusemre ilçesinde, yerleşim yerleri, organize sanayi bölgesi ve trafo merkezine yakın bir noktada yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale başladı. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.